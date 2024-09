SOI sťahuje z trhu štyri nebezpečné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že na slovenskom trhu boli ponúkané výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia. Ide o dva druhy druhy laserových ukazovadiel, kľúčenku a svietidlo s laserom. Tri zo štyroch výrobkov pochádzajú z Číny, svietidlo značky Solight pochádza z Českej republiky.

Pri použití výrobkov existuje nebezpečenstvo poškodenia zraku. „Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku výrazne prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku,“ uvádza SOI na svojej webovej stránke.

Solight LED svietidlo s laserom model: WL27

LED svietidlo s laserom je strieborného vyhotovenia, pričom je napájaný tromi AAA alkalickými batériami, ktoré nie sú súčasťou balenia výrobku. Na výrobku sa nenachádzajú žiadne povinné údaje ani značka CE. Výrobok sa predával v plastovom obale, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje výrobku, označenie CE, technické parametre ako aj povinné piktogramy. Súčasťou balenia je aj návod na použitie v slovenskom jazyku.

Kľúčenka s laserom, model: T18329

Kľúčenka s laserom so zmenou režimov svietenia, je rôzneho farebného vyhotovenia, pričom je napájaný tromi gombíkovými, lítiovými batériami. Na výrobku je uvedené označenie: „DANGER, LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX OUTPUT <5 mW, Wavelenght: 650 nm±10, Class IIIa Laser Product, This product complies with 21 CFR, SIN. 2017908, MADE IN CHINA“.

Na výrobku sa nenachádza označenia CE. Výrobok sa na trhu sprístupňuje v kartónovej krabici s rôznym množstvom kusov výrobku, bez návodu na použitie. Na kartónovej krabici sú uvedené identifikačné údaje výrobku, označenie CE, technické parametre ako aj povinné piktogramy.

Laserové ukazovadlo TRUE UTILITY LASERLITE model: TU 289K

Laserové ukazovadlo je v striebornom vyhotovení so zmenou režimov svietenia. Výrobok je napájaný tromi gombíkovými, lítiovými batériami. Na výrobku je štítok obsahujúci bezpečnostné upozornenia a technické údaje, bez označenia CE. Výrobok sa na trhu sprístupňuje v plastovom obale, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje výrobku, označenie CE, návod na použitie, technické parametre ako aj povinné piktogramy.

Laserové ukazovadlá Alligator červený a zelený laser so zaostrovaním

Laserové ukazovadlá sú v čiernom vyhotovení so štítkom na výrobku obsahujúcim bezpečnostné upozornenia a technické údaje, bez označenia CE. Výrobky sú so vstavanou batériou, pričom sa dodávajú s nabíjačkou a adaptérom. Výrobky sa líšia farbou lasera a údajmi na výrobku - vlnovou dĺžkou (červený laser – 650 nm, zelený laser – 532 nm) a maximálnym výstupným výkonom (červený laser – 200 mW a zelený laser – 100 mW). Výrobky sú balené v kartónovej krabici, pričom s červeným laserom je pribalený aj návod na použitie.

Foto: soi.sk

SOI nariadila stiahnutie predmetných výrobkov z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečných produktoch. „Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento nebezpečný výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ uvádza SOI. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.