Rovenská: Pacienti sa snažia vyhladovať nádor a potom im chýbajú sily

Pacienti, ktorí tomu uveria, vyhladujú samých seba a potom im pred operáciou a následnou liečbou chýbajú sily. V TASR TV to povedala lekárka Eva Rovenská z Národného onkologického ústavu.

Bez konzultácie s odborníkom neodporúča pacientom žiadne radikálne diéty, obmedzenie cukru či odkysľovanie organizmu. „Dôležitá je vyvážená strava, žiadny extrém. Aj cukry do našej stravy patria,“ upozorňuje.

Snaha nájsť niekde na internete „zázračné“ rady, ako zvládnuť onkologické ochorenie, je podľa nej prirodzeným ochranným mechanizmom človeka, ktorý zistil, že je vážne chorý. „Existujú mýty o rôznych zázračných hubách, látkach, ktoré stopercentne zničia rakovinové bunky. Pacient im v tom šoku chce veriť,“ konštatuje Rovenská.

Moderné medicínske metódy však podľa nej dávajú reálnu možnosť úspešne liečiť aj pacientov, ktorých šance by pred rokmi neboli veľké. „Mávame dlhé rozhovory s pacientmi, aby pochopili, že prišli na miesto, kde im chceme pomôcť a ideme sa liečiť,“ povedala.

Stretáva sa však aj s opačným problémom, kedy je pacient na základe internetových diagnóz presvedčený, že má onkologické ochorenie, ale v skutočnosti to tak nie je. „Pacient príde vystrašený, že určite má rakovinu a nie je to tak. To sú tie lepšie prípady,“ konštatuje Rovenská.

Ak majú ľudia podozrenie, že sa s ich telom deje niečo neobvyklé, mali by sa podľa nej poradiť v prvom rade so svojím praktickým lekárom alebo lekárnikom. „Aj lekárnik má veľkú mieru kompetencií, vie poradiť a odhadnúť, že toto je ešte bežná vec a toto sa už vymyká bežnému ochoreniu a treba to riešiť s lekárom,“ konštatuje Rovenská.

Neodmieta ani hľadanie informácií na internete, ale iba za predpokladu využívania serióznych zdrojov. „Na našich webových stránkach sú linky, ktoré sa dajú bezpečne využiť. Či už je to link na stránku onkoinfo.sk, alebo sú to stránky našej partnerskej platformy onkologického inštitútu, kde je celá rada preložených príručiek pre pacientov. Určite by som sa vyhýbala stránkam, ktoré ponúkajú rôzne 'zázračné' produkty všetkého druhu,“ konštatuje Rovenská.

V prípade onkologických ochorení je podľa nej mimoriadne dôležitá prevencia, keďže možnosti ich úspešnej liečby sú tým lepšie, čím v skoršom štádiu sa podarí ochorenie diagnostikovať. „To, či ostaneme dlhšie zdraví, záleží od toho, aký máme životný štýl. Ale prevencia, skríning, je výborný v tom, že to zachytíme v skoršom štádiu, keď to vieme riešiť,“ uzatvára Rovenská.