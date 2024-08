Novak Djokovič neobháji titul, v 3. kole podľahol Popyrinovi

New York 31. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco vypadol už v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Obhajca titulu a druhý najvyššie nasadený hráč prehral s Austrálčanom Alexeiom Popyrinom 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Úradujúci olympijský šampión prvýkrát od roku 2017 ukončil sezónu bez zisku titulu na podujatiach veľkej štvorky. Srb vypadnutím vyrovnal svoje najhoršie vystúpenie v New Yorku, v rovnakej fáze skončil aj v rokoch 2005 a 2006.

Popyrin dokázal vo štvrtom vzájomnom stretnutí prvýkrát uspieť. Austrálčan tak nadviazal na triumf z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale. Úvodný set priniesol vyrovnaný priebeh, Djokovič v šiestej hre nepremenil päť brejkbalov, čo využil jeho súper, ktorý v deviatej premenil hneď prvý a zvládol aj koncovku. V druhom dejstve bol Popyrin suverénny na servise, obhajcovi titulu prelomil podanie tentokrát v piatej hre a využil druhý setbal. Tretí bol v réžii favorita, vypracoval si náskok 3:0 a už svoju výhodu nepustil. V štvrtom však opäť zabral Austrálčan, dvakrát brejkol súpera a za stavu 5:2 išiel podávať na víťazstvo. Prvýkrát to nezvládol, no druhý pokus mu už vyšiel. Po nevynútej chybe Djokoviča premenil prvý mečbal. V 4. kole ho čaká domáci Američan Frances Tiafoe, ktorý zdolal krajana Bena Sheltona po päťsetovej bitke 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4, 6:3.

Popyrin tento rok prehral s Djokovičom na Australian Open aj vo Wimbledone. „Do tretice všetko dobré. V týchto zápasoch som mal svoje šance, ale nevyužil som ich. Tento duel bol trochu iný. Dokázal som využiť svoje príležitosti, keď som ich mal a hral som dobrý tenis. Je to neuveriteľné, pretože som bol v treťom kole asi 15-krát v kariére, ale nedokázal som prejsť do štvrtého. Dokázať to proti najväčšiemu hráčovi všetkých čias a dostať sa do štvrtého kola je neuveriteľné. Je to skvelý pocit a tvrdá práca sa vyplatila,“ uviedol Austrálčan v prvom pozápasovom rozhovore.

Tridsaťsedemročný Djokovič sa trápil na podaní, keď urobil až 14 dvojchýb, čo je jeho kariérne maximum počas jedného grandslamového zápasu. Srb pred 18 rokmi na US Open prehral v rovnakej fáze turnaja tiež s Austrálčanom Lleytonom Hewittom, ktorý je kapitán austrálskeho daviscupového tímu a sedel v Popyrinovej lóži pre hostí na štadióne Arthura Ashea. Prvýkrát od roku 2002 ani jednej z veľkej trojky Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer nezískal v sezóne žiadnu grandslamovú trofej.

Ďalej ide šiesty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý zdolal Jiřího Lehečku z Česka 6:3, 7:5, 6:4. Pokračuje aj osmička „pavúka“ Casper Ruud. Nór prehrával s čínsky hráčom Šang Ťün-čcheng už 0:2 na sety, no duel nakoniec otočil a tešil sa po výsledku 6:7 (1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

muži - dvojhra - 3. kolo:

Alexei Popyrin (Aus.-28) - Novak Djokovič (Srb.-2) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Frances Tiafoe (US-20) - Ben Shelton (USA-13) 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4, 6:3, Andrej Rubľov (Rus.-6) - Jiří Lehečka (ČR-32) 6:3, 7:5, 6:4, Grigor Dimitrov (Bul.-9) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:3, 6:1, Taylor Harry Fritz (USA-12) - Francisco Comesana (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Casper Ruud (Nór.-8) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:7 (1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1, Brandon Nakashima (USA) - Lorenzo Musetti (Tal.-18) 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (4)