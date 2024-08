Počas osláv vykradli dom hrdinu SNP Vladimíra Strmeňa, prezident to označil za hyenizmus

Ako potvrdila banskobystrická krajská polícia, v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody.

Prezident SR Peter Pellegrini to v piatok na sociálnej sieti označil za hyenizmus a dúfa, že páchateľov stihne spravodlivý trest.

„V Banskej Bystrici sa našli hyeny, ktoré využili prítomnosť hrdinu SNP Vladka Strmeňa na celodennom programe. Vlámali sa do jeho domu a odcudzili vzácne a hodnotné veci. Je to odsúdeniahodný, naozaj hnusný zločin. Vyzývam tých, ktorí to urobili, aby našli spôsob, ako mu vrátiť tieto veci, pretože je zvrátené, ak sa niekto vláme počas osláv k jednému z hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu. Hanba vám,“ uviedol Pellegrini.

Krádež v dome vojnového veterána ostro odsúdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že takéto zbabelé činy nebude tolerovať.

„Vladimír Strmeň, ktorý sa počas celého svojho života statočne staval na obranu nášho národa, sa stal obeťou hanebného činu. Niekto sa opovážil vniknúť do jeho bytu, ukradnúť mu finančnú hotovosť a cenné vyznamenania, ktoré sú symbolom jeho odvahy a oddanosti. Páchateľ týmto nechutným činom pošpinil jeho domov a odkaz, za ktorý pán Strmeň bojoval,“ reagoval minister s tým, že podobné konanie je absolútne neprijateľné a bude rázne vyšetrené.

Hneď po oznámení polícia na miesto činu vyslala operatívne jednotky a hliadky, aby čo najskôr zadržala páchateľa. „Vzhľadom na skutočnosť, že prípad je v štádiu vyšetrovania, podrobnejšie informácie zverejníme, keď to procesná situácia dovolí,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Zároveň sa obracia so žiadosťou o pomoc na občanov, ktorí 29. augusta zaregistrovali na Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici pohyb podozrivých osôb alebo vozidiel, aby to oznámili na čísle 158.