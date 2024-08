PS kritizuje vládnu koalíciu, že sa ešte nedohodla na novom šéfovi parlamentu

Myslí si to líder opozičného PS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka. Zároveň koaličných predstaviteľov kritizuje aj za to, že ešte nepredstavili konsolidačné opatrenia.

„Pokiaľ ide o predsedu parlamentu, lebo chápem to tak, že to je hlavné jablko sváru v koalícii, na to predsa mali mesiace. Dokonca ešte predtým, než bol Peter Pellegrini zvolený prezidentom. Veď už v situácii, keď sa Peter Pellegrini rozhodol kandidovať, tak mali predvídať, že sa to môže stať. Nerozumiem, ako to mohli takto nedomyslieť, zanedbať, ako si mohli myslieť, že to nejako vyrieši,“ skonštatoval.

Šimečka upozornil aj na to, že ešte neboli predstavené konsolidačné opatrenia. Pripomenul, že od vlády to žiadali ešte na jar. „To sú obrovské peniaze, ktoré treba ušetriť, cez jednu miliardu. A to nie je niečo, čo môžete priniesť na poslednú chvíľu do parlamentu a schváliť to v skrátenom legislatívnom konaní za dva dni. To má dosah na obrovské množstvo ľudí,“ dodal.

Líder PS namietal aj legislatívny návrh týkajúci sa výsluhového dôchodku generálneho prokurátora. „Vo vláde si zvýšili platy, a to veľmi pokútnym spôsobom - obídením zákona, zvýšením paušálnych náhrad, lietajú si na vládnom špeciáli do Nemecka, zvýšili rentu premiérovi v zákone, ktorý nazvali lex atentát, hoci zvýšenie renty nemá nič s atentátom, a teraz pokračujú a dávajú rentu Marošovi Žilinkovi,“ podotkol.