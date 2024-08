Polícia poukázala na skupiny, ktoré hľadajú sexuálnych predátorov a napádajú ich

NA STÍHANIE PEDOFILOV JE TU POLÍCIA, NIE SAMOZVANÉ SKUPINKY, KTORÉ BERÚ SPAVODLIVOSŤ "DO VLASTNÝCH RÚK" Príslušníci Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v úzkej spolupráci s policajtmi z krajských riaditeľstiev Policajného zboru identifikovali v poslednom období niekoľko prípadov tzv. "Lovcov pedofilov", a to vďaka spolupráci s Policie České republiky a na základe informácií poskytnutých Europolom. Členovia skupín "Lovcov pedofilov" sa snažia vystupovať ako samozvaní "ochrancovia spoločnosti" a berú spravodlivosť do vlastných rúk. Inšpirovaní najmä zahraničnými videami, proaktívne vyhľadávajú sexuálnych predátorov v online priestore a vydávajúc sa za osoby mladšie ako 15 rokov sa snažia dojednať osobné stretnutie. Na tomto stretnutí následne členovia skupiny osobu fyzicky napádajú, vyhrážajú sa jej a vydierajú ju. Celý priebeh si nahrávajú a následne publikujú videá na sociálnych sieťach. "Lovci" sa takýmto spôsobom vystavujú trestnoprávnemu postihu za viaceré závažné trestné činy, preto apelujeme, aby nebrali spravodlivosť do vlastných rúk. Týmto nebezpečným fenoménom sa intenzívne zaoberáme nielen my, ale aj ďalšie policajné zložky naprieč Európou. Jediným správnym riešeným je to, aby sa verejnosť vždy obracala s dôverou na Políciu Slovenskej republiky. A to v prípade akýchkoľvek poznatkov nielen o sexuálnych predátoroch, ale aj ich "lovcoch".