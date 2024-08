Žiga: Michal Šimečka by mal sám odstúpiť z funkcie podpredsedu NR SR

Podľa Žigu by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť, ak o sebe hovorí, že je transparentný politik. Hlas-SD má na situáciu s odvolávaním Šimečku svoj názor, ale najprv ho chce podľa Žigu predstaviť koaličným partnerom.

„My už máme politický názor, ale asi nečakáte, že vám ho poviem skôr ako koaličným partnerom. Tento týždeň by mala zasadať koaličná rada. My si to prejdeme aj s našimi koaličnými partnermi,“ povedal Žiga novinárom v súvislosti s otázkou, či Hlas-SD podporí odvolávanie Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.

Žiga si myslí, že rodinní príslušníci Šimečku majú zo štátnych zdrojov a rôznych verejnoprávnych zdrojov veľké sumy peňazí. „Myslím si, že by mal sám odstúpiť, keďže tieto podozrenia tu sú, sumy sú státisícové,“ ozrejmil svoj postoj. „Hovorím len o tom, že ako zodpovedný a transparentný politik by mal vyvodiť zodpovednosť z toho, čo sa udialo,“ dodal.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) má tento týždeň koaličným partnerom oficiálne predložiť návrh na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie z prostriedkov štátu.

Šimečka reagoval, že ide o chabý útok na opozíciu vedený cez jeho rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia. Označil to za zastierací manéver a pomstu za opozičnú prácu.