SaS navrhuje, aby detskí pacienti mali právo na sprevádzajúcu osobu

Presadiť to chce cez novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci za SaS Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková. Poukázali na to, že v praxi často dochádza k obmedzovaniu kontaktu pacienta so sprievodom.

„Platné a účinné znenie zákona právo týchto pacientov na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (či už ambulantnej, alebo ústavnej, alebo v inej zákonnej forme) upravuje nedostatočne, neexplicitne a absentuje jednoznačné a bezrozporné zakotvenie práva týchto pacientov na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v národnej legislatíve,“ upozornili predkladatelia.

Novelou chcú preto zaviesť právo pre maloleté dieťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu alebo osoby určenej zákonným zástupcom či inej osoby, ktorej bolo zverené do náhradnej starostlivosti. „Prítomnosť osoby môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu,“ dodali.