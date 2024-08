Na festivale útočil muž s nožom, traja návštevníci zahynuli

Podľa polície je páchateľ stále na úteku. K útoku prišlo na námestí Fronhof počas festivalu oslavujúceho 650. výročie založenia mesta.

Jeden z organizátorov podujatia Philipp Müller následne vyšiel na pódium, festival predčasne ukončil a požiadal návštevníkov, aby sa pokojne rozišli. „Prosím, dávajte na seba veľký pozor, pretože útočníka bohužiaľ zatiaľ nechytili,“ povedal davu ľudí.

Updates from Solingen in Germany, 3 dead, 4 gravely hurt by "Arab looking man" at a "diversity festival".



But remember, you're far right, racist and deserve to be in jail if you have a negative view against having this imported into our lands.