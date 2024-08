Robert Kaliňák: Rokovania o nákupe PVO sú vo finálnej fáze

Prvý systém by na Slovensku mohol byť do konca budúceho roka, respektíve do 18 mesiacov. Na tlačovej konferencii to v piatok vyhlásil minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD).

Kaliňák uviedol, že rokovania sa pohli v otázke slovenského priemyslu. „Slovenskí podnikatelia alebo slovenské spoločnosti budú môcť byť viac zapojení v tomto projekte, rovnako tak sme sa posunuli v otázke podmienok, v otázke ceny aj v otázke času,“ vyhlásil minister. Detailnejšie o prebiehajúcich rokovaniach neinformoval.

Minister predtým verejne hovoril o dvoch ponukách PVO z Izraela. V júni spomenul aj rokovania s taliansko-francúzskym a nórsko-americkým konzorciom. Izraelskú ponuku označil minister v minulosti za jednu z najvýhodnejších.