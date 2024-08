Drucker: Celé ministerstvo školstva by malo byť presťahované do konca októbra

Celé Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR by malo byť do budovy v bratislavskej Petržalke presťahované do konca októbra.

Sťahuje sa postupne. Uviedol šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort sa sťahuje z existujúcich piatich lokalít do nových vyhovujúcejších priestorov. Súčasné budovy dlhodobo nespĺňajú priestorové ani kapacitné potreby ministerstva. Nová budova poskytne dostatok priestoru pre všetkých zamestnancov ministerstva, ktorí pracujú v piatich rôznych budovách.