Po 15-ročnej Michaele sa zľahla zem, naposledy ju videli s priateľom

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Michaele Krškovej a jej priateľovi 22-ročnom Adamovi Ciupovi. Nezvestné dievča naposledy videli v utorok (20. 8.) o 15.00 h v Lazoch pod Makytou (okres Púchov), kde ju mal navštíviť jej priateľ a spolu odišli na neznáme miesto. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Michaela je vysoká približne 157 centimetrov. Je štíhlej postavy a má 47 kilogramov. Má čierne vlasy dlhé pod plecia a hnedé oči. Na krku mala čierny náhrdelník z plastu. Naposledy mala na sebe oblečené čierne tielko, hnedé dlhé nohavice a károvanú košeľu. So sebou mala cestovný skladací kufor modrej farby.

Nezvestného Adama naposledy videla jeho matka v utorok v Horných Kočkovciach (časť Púchova) o 17.55 h, keď odišiel na neznáme miesto a doteraz nepodal o sebe žiadnu správu.

Adam je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy a váži 70 kilogramov. Má tmavo-plavé, po plecia dlhé vlasy, ktoré má uviazané do vrkoča, a modré oči. Naposledy mal na sebe oblečené tmavé čierne tričko s neznámym nápisom, teplákové bermudy čiernej farby a obuté mal čierne plátenné tenisky značky Vans. So sebou mal plátenný bielo-čierny batoh so šnúrovými popruhmi.

Foto: facebook.com/KRPZTN

Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestných môžu občania oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke polície Trenčianskeho kraja na sociálnej sieti.