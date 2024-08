Minister školstva odmietol akúkoľvek politizáciu školstva

Na stredajšej tlačovej konferencii poukázal na to, že vláda sa zaviazala vytvoriť priestor na odbornú a spoločenskú dohodu obsahu sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá bude rešpektovať hodnotové presvedčenie žiakov a ich rodičov. Zároveň sa podľa neho zaviazali bojovať s hybridnými hrozbami a dezinformáciami.

„O obsahu vzdelávania budú počas môjho pôsobenia na pozícii ministra školstva rozhodovať výlučne odborníci a pedagógovia,“ zdôraznil minister. Ako poznamenal, v niektorých vyjadreniach o tom, čo by sa na školách malo alebo nemalo učiť, alebo kto by mal alebo nemal na školy chodiť je podľa neho mnoho emócií a ideologických sporov. Väčšina má však podľa Druckera málo spoločné so snahou zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy.