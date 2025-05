PS podáva pre novelu zákona o neziskových organizáciách návrh na Ústavný súd

Novela podľa neho ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva, žiada pozastavenie jej účinnosti. Informovala o tom predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) na stredajšej tlačovej konferencii.

„Podľa nášho presvedčenia absentuje legitímny cieľ sledovaný zákonodarcom pri obmedzení slobody združovania v podobe uloženia povinnosti mimovládnym organizáciám vypracovávať výkaz s prehľadom darov a hlavne uvedením identifikačných údajov darcov. Takáto povinnosť môže mať a bude mať odstrašujúci účinok na zapojenie darcov a darkýň do podpory niektorých mimovládnych organizácií,“ uviedla Plaváková. Upozornila, že zákon trestá mimovládne organizácie aj následným „mocenským vynucovaním“ si tejto povinnosti pokutami.

PS identifikovalo aj zásah do súkromia a ochrany osobných údajov. „Povinné zverejňovanie osobných údajov darcov a darkýň a členov orgánov mimovládnych organizácií je podľa nášho názoru neprimerané, nediferencované a neobsahuje žiadne záruky individuálneho posúdenia rizika zásahu do základných práv dotknutých osôb,“ objasnila Plaváková. Zverejňovanie osobných údajov bez ohľadu na kontext daru neprejde podľa jej názoru testom proporcionality.

Zákonodarca podľa poslankyne tiež neuviedol, aký legitímny cieľ má zverejňovanie mien darcov a členov mimovládnych organizácií sledovať, čím podľa nej nesplnil tzv. test legitimity. „Nedozvedeli sme sa, či zverejňovanie mien darcov a členov štatutárnych orgánov mimovládnych organizácií má slúžiť napr. na ochranu pred financovaním terorizmu, ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo podobne,“ podotkla. Zásah do súkromia tak podľa nej neprejde ani testom nevyhnutnosti, keďže neboli zvážené menej invazívne alternatívy.

Upozornila, že zásahy do práv musia zohľadňovať kontext a zraniteľnosť dotknutých skupín. Zverejnenie darcov pri citlivých témach, ako je pomoc obetiam násilia či menšinám, môže viesť k represii, útokom alebo strate anonymity. Priblížila, že v návrhu žiadajú ÚS preskúmať aj samotný proces prijatia zákona. Pripomenula, že počas prerokovania návrhu zákona napríklad dochádzalo opakovane k obmedzeniu rozpravy.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) konštatovala, že zákon o mimovládnych organizáciách je v rozpore s právom Európskej únie. Pripomenula, že žiadny členský štát taký zákon nemá a Maďarsko ho muselo po rozhodnutí Súdneho dvora z roku 2020 zrušiť. „Prijatím tohto zákona nám hrozí, že Európska komisia iniciuje tzv. infringement procedure, teda konanie o porušení práva Európskej únie, a teda nám hrozí, dovolím si povedať, mastná pokuta,“ poznamenala.

Prezident minulý týždeň podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované.