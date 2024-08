V Žiline zhorela dodávka prepravujúca peniaze

Vodič zastavil v pravom jazdnom pruhu a spolu so spolujazdcom stihol bezpečne vystúpiť z vozidla skôr, než sa plamene rozšírili. Podľa svedkov sa oheň rýchlo šíril, no na miesto dorazili štyria hasiči z Krajského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorí požiar v priebehu niekoľkých minút uhasili a zabránili jeho rozšíreniu do zadnej časti vozidla.

Na miesto incidentu dorazila aj policajná hliadka. Z dôvodu zásahu bola cesta približne na pol hodiny neprejazdná, no po úplnom uhasení požiaru bola premávka v ľavom pruhu obnovená.

Našťastie, pri incidente nebol nikto zranený. O prípade informoval portál Žilinak.sk, bližšie informácie o príčine požiaru sú stále v štádiu zisťovania.