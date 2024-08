Boris Susko považuje dôvody opozície na jeho odvolanie na úrovni zúfalstva

Bol pripravený ich argumentovať, no schôdzu parlamentu k jeho odvolávaniu sa nepodarilo začať. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.

„Rešpektujem právo opozície podať návrh na odvolanie ministra, bol som pripravený reagovať na dôvody opozície. Schôdzu sa však nepodarilo otvoriť. Ale keď tak bude, pravdepodobne buď zajtra alebo na septembrovej schôdzi, tak som pripravený a budem čeliť kritike a budem zdôvodňovať a reagovať na námietky opozície,“ skonštatoval.

Kritiku opozície šéf rezortu odmietol. Na margo rozhodnutia podať dovolanie v prípade Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní skonštatoval, že ide o jeho zákonnú právomoc. Poukázal na to, že to využívali aj jeho predchodcovia. „Týmto dovolaním som nijakým spôsobom nezmenil rozhodnutie o vine a treste, a teda som nijakým spôsobom nezasiahol do právoplatnosti rozhodnutia súdov,“ dodal.

Za nepravdivé označil aj vyjadrenia opozície o tom, že po účinnosti novely Trestného zákona sa mali dostať na slobodu tisíce odsúdených. Upozornil aj na viaceré manažérske zlyhania predchádzajúcich vlád. „Vysvetlenie, prečo sa celý tento humbuk deje, je pritom úplne jednoduché a zjavné. Hlavy dvoch rodinných klanov, Kolíkovcov a Šimečkovcov, sa snažia prekryť svoje kauzy a zlyhania a kšefty, ktoré realizovali so štátom. My sme im klepli po prstoch a oni spustili túto nenávistnú kampaň,“ podotkol.

Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) je pripravený o tejto veci opozícii argumentovať. Na otázku, prečo sa schôdza k odvolávaniu Suska nezačala v utorok, reagoval, že nebudú skákať tak, ako diktuje opozícia. „Pokiaľ máme väčšinu, ktorú sme získali demokratickými voľbami, budeme rozhodovať o tom, že budeme na túto tému diskutovať v termíne, keď nám to bude vyhovovať. Dnes by to nebol celkom rovný súboj,“ poznamenal. Ďalší postup sa podľa neho dohodne na koaličnej rade, ktorá by mala byť v najbližších dňoch.

Gašpar zároveň avizoval, že v rámci Smeru-SD sa budú viesť diskusie o návrhoch zmien v rámci tzv. lex atentát II. Treba podľa neho zastaviť šírenie nenávisti, ktorá viedla k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Štát musí zareagovať tak, aby to bolo v súlade so všetkými demokratickými princípmi, možnosťou vyjadrovať svoj názor, ale nie bezhranične, jednoducho výzvy na násilie, nenávisť, ktoré agresívne idú, a častokrát aj z titulkov niektorých mienkotvorných médií, to musí skončiť,“ dodal.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok nerokovali o návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti. V rokovacej sále sa ani na druhý pokus neprezentovalo dostatok zákonodarcov. O návrhu sa pokúsia opätovne rokovať v stredu od 9.00 h. Návrh podali opoziční poslanci. Namietali okrem iného jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.