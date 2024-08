Malá Franková: Divadelné predstavenie narušil incident,jeho súčasťou bol Štefan Kuffa

Jeho súčasťou bol aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffa, ktorý tvrdí, že bol napadnutý. Herečka Ľuba Blaškovičová na sociálnej sieti uviedla, že do predstavenia mal vstúpiť Kuffa a zastaviť ho, nasledovať mala hádka medzi ním a divákmi.

K incidentu došlo počas predstavenia Moje baby, ktoré hrali herci Národného divadla Košice. Divadelníci mali odohrať len prvú polovicu predstavenia. „Mali sme krásny večer, bolo tam folklórne podujatie, svätá omša a na záver pustili perverzný film a v javisku boli malé deti. Keď som ich upozornil, aby to nepúšťali, že je to nevhodné a vyzval som rodičov, aby deti poslali preč, napadli nás tyčami, rozbíjali aj môj telefón,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Kuffa.

Starosta Malej Frankovej Milan Kalafut sa k incidentu odmietol vyjadriť, pre TASR povedal, že „si to v obci vyriešili“. Šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ktorý bol na predstavení, vo videu na sociálnej sieti skonštatoval, že Kuffa mal svojvoľne vstúpiť do predstavenia a ani po výzvach od divákov nechcel opustiť priestor. „Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho nie, kto by tam mal ostať sedieť v hľadisku, a kto by tam sedieť nemal,“ priblížil s tým, že Kuffa nechcel opustiť priestor, až kým neprišiel starosta a neodviedol ho.

Národné divadlo (ND) Košice považuje situáciu za nešťastnú a plne stojí za svojimi zamestnancami. V reakcii na sociálnej sieti upozornilo, že inscenácia Moje baby je vhodná pre divákov od 18 rokov a vybrali si ju organizátori. Vo svojich materiáloch však vhodnosť predstavenia neuviedli. „Za túto skutočnosť sa dnes nášmu divadlu ospravedlnili. Vzniknutá situácia však neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať. V prípade, že mal štátny tajomník pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých, mal na to upozorniť organizátorov,“ zdôraznilo ND. Dodáva, že je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre ich deti vhodné a odporúčanie divadla či festivalu je len informatívne. Zároveň sa ohradilo voči akémukoľvek zasahovaniu do slobody umeleckej tvorby a jej sprístupňovania.

Košickí divadelníci hosťovali v Malej Frankovej na festivale Zogrod. Inscenácia najúspešnejšej írskej hry roku 2008 Moje baby je v repertoári divadla od roku 2016 a poskytuje priestor pre herecký koncert troch herečiek rôznych generácií. ND dodalo, že divadelné predstavenie v Malej Frankovej herečky napokon na žiadosť divákov dohrali v inom priestore.