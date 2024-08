Občiansky preukaz bez podoby tváre už dostalo asi 918.000 občanov

Rozosielanie dokladov štát od roku 2021 stálo asi 1,6 milióna eur. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann. Podľa aktuálneho plánu by všetky preukazy bez podoby tváre mal štát rozoslať do konca tohto roka.

„Občiansky preukaz bez podoby tváre vyrábame a distribuujeme od augusta 2021. Pôvodne mali byť doručené do konca roku 2022. Novelami zákona o občianskych preukazoch bol však tento termín opakovane predĺžený do konca tohto roku,“ ozrejmil Neumann s tým, že vydávanie ovplyvnili obmedzenia počas pandémie Covid-19, ale aj odklonenie kapacít Národného personalizačného centra na výrobu klasických OP v roku 2022.

V roku 2023 potrebovalo centrum kapacity na výrobu vodičských preukazov (VP), pretože starším VP sa končila platnosť. V tomto roku spomalila výrobu OP bez podoby tváre výroba pasov, uviedol rezort vnútra.

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva štát občanom, ktorí nemajú preukaz s čipom. Väčšinou teda deťom do 15 rokov, ktoré nemajú doklad vôbec, alebo seniorom, ktorí majú starý typ preukazu, priblížil Neumann. Dôvodom je prístup do portálu elektronického zdravotníctva eZdravie a iných elektronických služieb štátu, pre ktorý je OP s čipom nutný, vysvetlil hovorca. Pripomenul, že takýto doklad nemôže byť použitý na cestovanie.

Občiansky preukaz bez podoby tváre platí 15 rokov, v prípade detí do vydania štandardného občianskeho preukazu. Na platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre nemá vplyv vydanie občianskeho preukazu s fotografiou pre občana mladšieho ako 15 rokov na účely cestovania, keďže maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov, na cestovanie však môže používať len doklad s fotografiou.