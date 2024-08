Hrabko: Myšlienka okrúhleho stola u prezidenta už asi definitívne padla

Vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho, že sa postupne plánuje stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ministrami aj lídrami politických strán vrátane opozičných naznačuje, že myšlienka spoločného okrúhleho stola s cieľom nájsť cesty k zníženiu napätia v politike už asi definitívne nie je aktuálna. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Pripomenul, že s iniciatívou na zvolanie takéhoto okrúhleho stola prišiel Pellegrini spolu s bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou krátko po pokuse o atentát na predsedu vlády. „Zatiaľ to vyzerá, že to zlyhalo,“ konštatoval Hrabko. Dodal, že úspech iniciatívy od začiatku závisel od postoja Fica, ktorý bol terčom útoku.

Výzvy lídrov opozičných strán na stretnutie s prezidentom považuje publicista za legitímne. „Aj to je úloha prezidenta, aby sa snažil o dialóg, aby sa snažil upokojovať politickú scénu. Nehovorím, že sa mu to musí podariť, ale jeho úlohou je, aby sa o to snažil,“ konštatoval. Právom opozície je podľa neho aj iniciovať v parlamente vyslovenie nedôvery členom vlády, ktorí podľa opozičných predstaviteľov politicky zlyhali. „Robia si svoju prácu, viac ako opozícia robiť nemôžu,“ uviedol Hrabko na margo plánovaného odvolávania ministrov kultúry a spravodlivosti.

Reálna šanca na ich odvolanie v parlamente sa podľa publicistu blíži k nule, keďže koalícia má v parlamente väčšinu a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) sa zastal aj premiér. „Veď je ako predseda vlády ich šéf, je v poriadku, ak sa ich zastane,“ povedal Hrabko. Súhlasí s premiérom v tom, že ministri konali na základe zákona a svojich kompetencií. „Majú právo povymieňať tých, ktorých im zákon umožňuje povymieňať. To nikto nespochybňuje. Ale v politike sú dôležité aj spôsoby, a toto bolo veľmi nespôsobné,“ upozornil.

S názorom, že pouličné protesty vládnej koalícii neprekážajú, alebo jej dokonca do istej miery politicky vyhovujú, Hrabko nesúhlasí. „Každému vládnemu politikovi to prekáža, aj jeden - dvaja občania pred úradom vlády by prekážali, ak by protestovali dostatočne dlho,“ tvrdí.

Samosprávam chýba podľa opozičného KDH 100 miliónov eur na zabezpečenie chodu bežných činností a služieb pre občana. Žiadajú preto zmenu financovania samospráv na základe daňového mixu, ktorý by obsahoval aj časť daní právnických osôb. „Počkajme si, ako presne to KDH naformuluje, ako to predloží a ako bude viesť politické rozhovory o podpore,“ reagoval Hrabko. Ak by KDH ako opozičná strana dokázalo presadiť takúto zmenu, podľa Hrabka by bolo otázne, akú politickú cenu za to neskôr zaplatí.

Na margo blížiaceho sa okrúhleho 80. výročia Slovenského národného povstania Hrabko povedal, že šanca na dôstojné oslavy tu je, ale osobne by bol prekvapený, ak by sa niekto z koaličných alebo opozičných politikov nepokúsil aj túto tému politicky zneužiť. „Som v tomto skeptický. Napriek tomu, že ide naozaj o okrúhle výročie významnej udalosti,“ povedal.