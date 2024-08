Opičie kiahne v KDR zabili 548 ľudí, prípad zaznamenali aj vo Švédsku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila nárast počtu prípadov opičích kiahní v Afrike za celosvetové ohrozenie verejného zdravia, znepokojuje ju nárast počtu prípadov v KDR a ich šírenie do okolitých krajín.

Minister zdravotníctva KDR Samuel-Roger Kamba uviedol, že krajina „od začiatku roka zaznamenala 15.664 potenciálnych prípadov a 548 úmrtí“, pričom postihnuté boli všetky provincie.

KDR sa skladá z 26 provincií a má približne 100 miliónov obyvateľov. Najviac postihnuté provincie sú Južné Kivu, Severné Kivu, Tshopo, Equateur, Severné Ubangi, Tshuapa, Mongala a Sankuru, uviedol Kamba.

Dodal, že vláda zaviedla národný strategický plán očkovania proti mpox a zlepšila dohľad nad touto chorobou na hraniciach a kontrolných bodoch. Na vládnej úrovni vytvorili pracovné skupiny s cieľom posilniť vyhľadávanie kontaktov a pomôcť mobilizovať zdroje na „udržanie kontroly nad touto epidémiou“.

Švédsky úrad pre verejné zdravie vo štvrtok uviedol, že zaregistroval prípad toho istého kmeňa vírusu, ktorý sa od septembra 2023 prudko rozšíril v KDR a je známy ako podskupina Clade 1b.

„U osoby, ktorá vyhľadala starostlivosť v Štokholme, bol diagnostikovaný mpox spôsobený variantom Clade 1b. Je to prvý prípad spôsobený variantom I, ktorý bol zistený mimo afrického kontinentu,“ uviedol úrad vo vyhlásení.

Osoba sa nakazila počas návštevy „časti Afriky, kde sa vyskytuje veľké ohnisko mpox Clade 1b“, uviedol vo vyhlásení švédsky štátny epidemiológ Magnus Gisslen.

„Skutočnosť, že pacient s mpox je liečený v krajine, nemá vplyv na riziko pre všeobecnú populáciu, ktoré Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v súčasnosti považuje za veľmi nízke,“ zdôraznil epidemiológ.

Ministerstvo zdravotníctva USA v stredu uviedlo, že daruje KDR 50.000 dávok vakcíny JYNNEOS schválenej Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). „Očkovanie bude rozhodujúcim prvkom reakcie na túto epidémiu,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Dánsky výrobca liečiv Bavarian Nordic uviedol, že je pripravený do roku 2025 vyrobiť až desať miliónov dávok svojej vakcíny proti opičím kiahňam.

Vyhlásenie WHO o víruse prišlo deň po tom, ako zdravotnícky dozorný orgán Africkej únie (AÚ) vyhlásil vlastný stav ohrozenia verejného zdravia v súvislosti s rastúcou epidémiou.

Vírus prvýkrát objavili u ľudí v roku 1970 na území dnešnej KDR. Na človeka ho prenášajú infikované zvieratá, ale môže sa preniesť aj z človeka na človeka pri blízkom fyzickom kontakte.

Ochorenie spôsobuje horúčku, bolesti svalov a veľké kožné lézie pripomínajúce vredy.

V máji 2022 sa celosvetovo prudko zvýšil počet infekcií mpox, ktoré postihli najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov, a to v dôsledku podskupiny Clade 2b. WHO vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia, ktorý trval od júla 2022 do mája 2023.

Táto epidémia, ktorá už z veľkej časti ustúpila, spôsobila približne 140 úmrtí z približne 90.000 prípadov.

Variant Clade 1b, ktorý sa v KDR šíri od septembra 2023, spôsobuje závažnejšie ochorenie ako Clade 2b a spája sa s ním vyššia úmrtnosť.