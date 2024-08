PS chce vytvoriť komisiu NR SR k atentátu na premiéra, KDH vyzýva k informovaniu

Predstavitelia hnutia o tom informovali na stredajšej tlačovej besede. Kritizovali, že takmer tri mesiace od atentátu nevie verejnosť o jeho vyšetrovaní nič. Opozičné KDH žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a Generálnu prokuratúru SR, aby informovali o stave vyšetrovania.

Poslanec NR SR Martin Dubéci (PS) priblížil, že úlohou komisie má byť vypočutie všetkých relevantných aktérov, sledovanie najlepšej praxe zo zahraničia v tejto oblasti, vrátane vypočutia zahraničných expertov, prípadne návštevy a poslaneckého prieskumu v teréne. Pripustil, že komisia môže fungovať aj v utajenom režime. Parlamentné strany by v nej mali byť proporčne zastúpené. Komisia by mala do niekoľkých mesiacov podať správu o tom, čo sa stalo.

Predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka vytkol vláde, že atentát využíva na rozoštvávanie spoločnosti s tým, že prijala opatrenia, ktoré s ním nemajú nič spoločné a nezlepšujú bezpečnosť občanov ani ústavných činiteľov. Tiež žiada vyvodenie zodpovednosti od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka až po jeho podriadených. „Za tri mesiace nevieme prakticky nič o tom, ako pokračuje vyšetrovanie, čo nevzbudzuje dôveru ľudí v to, že vyšetrovanie bude transparentné,“ konštatoval Šimečka.

Predstavitelia hnutia v tejto súvislosti vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby vymenoval šéfa SIS. „Povereným námestníkom je stále Pavol Gašpar, ktorého prezident Peter Pellegrini, ktorý je už dva mesiace vo funkcii, doteraz nevymenoval za riadneho šéfa SIS. Nepovedal, či s jeho nomináciou súhlasí, alebo či chce túto nomináciu vrátiť vláde,“ uviedla poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Progresívne Slovensko navrhuje aj sfunkčnenie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS.

Opozičné hnutie KDH vyzýva ministra vnútra a Generálnu prokuratúru SR, aby v čo najkratšom čase informovali o stave vyšetrovania atentátu na premiéra. Zároveň vyzýva na vyvodenie zodpovednosti za pochybenia a prijatie opatrení na zabránenie podobných atentátov a ohrozenia bezpečnosti občanov.

„Toto nie je už iba o elementárnej politickej kultúre, ale myslíme si, že ide o snahu koalície zamlčovať fakty, pretože im to tak vyhovuje (...),“ tvrdí KDH.

Hnutie pripomenulo, že ešte koncom júla vyzvalo vedenie tajnej služby a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, aby verejnosti vysvetlili okolnosti atentátu na premiéra. „Ani po viac ako ďalších dvoch týždňoch od našej výzvy nikto kompetentný nepredstúpil, nikto neinformoval a nebola vyvodená žiadna zodpovednosť,“ konštatovalo KDH.

Orgány činné v trestnom konaní robia podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku všetko potrebné pre vyšetrenie atentátu na premiéra. Priblížil, že dĺžka prípravného konania je podmienená najmä vykonávaním početných procesných úkonov prostredníctvom medzinárodnej justičnej spolupráce.

Ministerstvo vnútra (MV) SR v reakcii uviedlo, že v súvislosti s atentátom stále prebieha vyšetrovanie. „Prípadné personálne zmeny alebo disciplinárne rozhodnutia voči policajtom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR sa budú odvíjať od jeho záverov,“ objasnilo.

Predsedu vlády postrelili 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Premiér bol v život ohrozujúcom stave.