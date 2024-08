Danko: O výmene šéfa SNM pravdepodobne bude ešte diskusia

O výmene šéfa Slovenského národného múzea (SNM) pravdepodobne prebehne diskusia. Uviedol to predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.

V súvislosti s odvolaním šéfa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a šéfky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) uviedol, že za krokmi ministerky plne stojí. Poslanec NR SR a podpredseda PS Ivan Štefunko konštatoval, že ministerka odvolala ľudí z dvoch fungujúcich inštitúcií.

V súvislosti s odvolaním Drličku a Kusej považuje Danko za prirodzené, ak nový minister vymení vedenie pod ním. Za dôležité považuje však aj uznať to dobré, čo v inštitúciách urobili. Pri Kusej konštatoval, že bola vo vedení SNG dlho. Danko tvrdí, že Kusá so svojim otcom podpísala zmluvné dodatky za dva milióny eur. Označil to ako vážny konflikt záujmov. Vyčítal jej aj príliš drahú rekonštrukciu budovy SNG. Danko tiež zhodnotil, že v kultúrnej brandži zlyháva manažment. Odvolaním šéfov SND a SNG podľa jeho slov tieto inštitúcie nekončia.

Pri Drličkovi a Kusej odvolala ministerka podľa Štefunka ľudí dvoch fungujúcich inštitúcií. Jej správanie prirovnal k feudalizmu, ktorým rozdeľuje spoločnosť. Prípadné spochybnenia v inštitúciách by podľa neho mali riešiť orgány ako Najvyšší kontrolný úrad.

Ohľadom organizovania protestov opozičnými stranami Štefunko priznal, že do ich zapojenia prizvali aj KDH, ktoré však odmietlo sa na nich zúčastniť. „Sme veľmi radi, že podporia protesty iným spôsobom,“ zhodnotil s tým, že s KDH majú v parlamente veľmi dobrú spoluprácu.

Rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) o dovolaní sa v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a rozhodnutie o prerušení jeho výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR Danko rešpektuje. Podľa neho neurobil minister týmto krokom nič nezákonné.

Štefunko považuje Suskov krok za ojedinelý, napriek tomu, že nebol nezákonný. Kováčika označil sa symbol nekompetentného správania s tým, že všetky korupčné kauzy „dával pod koberec“.

Čo sa týka výberu nového predsedu parlamentu Danko predpokladá, že táto téma sa v koalícií v priebehu augusta vyrieši. Potvrdil, že debata na túto tému prebehla aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Danko však deklaroval, že jeho hlavnou ambíciou je, aby sa nezvýšila DPH. Na tému možného otvorenia druhého piliera sa vyjadril, že peniaze z neho by sa mali dať na výstavbu diaľnic.

V prípade pozastavenia dodávok plynu a ropy z Ruska Danko vyhlásil, že ak bude potrebné, navštívi kvôli tomu Rusko. Podľa Štefunka sa treba spoliehať na iné trasy dodávok a obnoviteľné zdroje. Upozornil, že Slovensko malo v tejto problematike diverzifikovať už dávno.