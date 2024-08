Video: Ukrajina udrela na vrtnú plošinu v Čiernom mori ovládanú ruskými jednotkami

Plošinu má pod kontrolou Rusko, ktoré tam umiestnilo vojenské jednotky. „Okupanti využívali túto lokalitu na falšovanie signálov GPS, čím sa navigácia stávala nebezpečnou pre civilistov. To nesmieme dovoliť,“ uviedol Pletenčuk na Facebooku.

Na sociálnej sieti taktiež zverejnil video, na ktorom vidieť výbuch na plošine. Explózia následne spôsobila vypuknutie požiaru. Podľa ukrajinského hovorcu ruské sily deň predtým na miesto umiestnili vybavenie a vojenský personál. „Neboli tam žiadni civilisti. Plošina neplnila svoje obvyklé funkcie.“

Destruction of the gas platform



Ukrainian Naval Forces has released a video to show an attack on a gas platform in the Black Sea where #Russian military equipment and personnel were stationed.



According to the Navy's press secretary, Dmytro Pletenchuk, it was a joint… pic.twitter.com/S6FLFc2JGq