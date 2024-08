Mužovi hrozí 20 rokov za mrežami za drogovú trestnú činnosť

KOKAIN BALIL ZA POMOCI STROJA DO KONZERV S PARADAJKAMI KRAJSKÁ KRIMINÁLKA PREKAZILA DROGOVÝ BIZNIS MLADÉHO ZÁHORÁKA ▪️ Až dvanásťročný pobyt za mrežami hrozí v prípade preukázania viny pred súdom mužovi z Malaciek v súvislosti s objasnenou drogovou trestnou činnosťou, ktorú objasnili policajti bratislavskej krajskej kriminálky. ▪️ Obvinenie zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného závažných spôsobom konania, vzniesol vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 32-ročnému Dominikovi B. z okresu Malacky. ▪️ Podľa zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený muž minimálne od roku 2022 rôznym spôsobom zadovažovať zo zahraničia omamné a psychotropné látky – kokaín a marihuanu. Tie následne prechovával v jednom z bytov ako aj v priestoroch nebytového priestoru v Malackách. Drogy následne delil na menšie dávky, vákuovo uzatváral a za použitia špeciálneho stroja na to určeného ich uzatváral do konzerv s rôznymi nálepkami. Takto zabalené drogy následne predával koncovým užívateľom. ▪️ Na základe príkazu sudcu Okresného súdu v Malackách vykonali policajti bratislavskej krajskej kriminálky v súčinnosti s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru v Bratislave domovú prehliadku, ako aj prehliadku nebytového priestoru. Počas nej bol na osobnej slobode obmedzený aj 32-ročný muž. Okrem ďalších vecí dôležitých pre trestné konanie policajti pri domovej prehliadke zaistili aj biely hrudkovitý materiál, ktorý bol následne zaslaný k expertíznemu skúmaniu. Na základe jeho výsledkov bolo preukázané, že zaistené množstvo zodpovedá celkovo 547,48 gramov kokaínu s vysokým percentom obsahu drogy. Zároveň na základe výsledkov expertízneho skúmania bolo preukázané, že toto množstvo drogy zodpovedá takmer 1825 násobku nepatrného množstva drogy. ▪️ Po vykonaní potrebných úkonov bol obvinený muž umiestnený v cele policajného zaistenia, pričom zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k návrhu na jeho väzobné stíhanie.