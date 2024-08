Dobiáš: Prvou pomocou sa nedá ublížiť, väčšina postupov funguje aj na deti

Ako skonštatoval, väčšinu postupov možno aplikovať aj na dieťa. Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je podľa neho to, že ju väčšina ľudí neposkytne vôbec.

„Prvou pomocou sa nedá ublížiť. Aj keď človek nespraví všetko, čo treba, alebo nespraví to presne tak, ako je to optimálne a ideálne, aj tak je to lepšie, ako keď sa prvá pomoc neposkytne,“ upozornil Dobiáš. Pri prvej pomoci deťom možno podľa neho väčšinou používať rovnaké postupy ako pri dospelých. „Sú však niektoré špecifiká, napríklad pri oživovaní, stláčaní hrudníka a dýchaní, ktoré sú pre dieťa lepšie,“ dodal.

S cieľom šíriť osvetu o poskytovaní prvej pomoci pre deti napísal Dobiáš spolu s pediatrom Branislavom Podhoranským knihu Ako neprísť o dieťa. „Určite nechceme budúce mamičky strašiť, základy prvej pomoci by však mali byť akousi povinnou výbavičkou. Úrazy sa dejú rýchlo, základné fakty a postupy musia byť niekde v podvedomí, aby bol reakčný čas rodiča či človeka, ktorý dieťa opatruje, čo najkratší,“ uviedol Dobiáš. Prvých 50.000 kníh budú môcť od pondelka (12. 8.) bezplatne získať tehotné ženy po dovŕšení šiesteho mesiaca tehotenstva v pobočkách zdravotnej poisťovne Union.

Dlhoročný záchranár upozornil, že na znižovanie úrazových aj neúrazových ochorení je dôležitá i samotná prevencia. „Možno jedna pätina detí používa prilbu pri bicyklovaní a kolobežkovaní,“ upozornil s tým, že napríklad opakovaný pád s otrasom mozgu môže viesť k následkom na celý život.