Väčšina Holanďanov chce zakázať spornú terapiu pre homosexuálov

Len 20 percent Holanďanov, väčšinou tých, ktorí volili konzervatívne kresťanské strany, podporuje neoverenú formu terapie na potlačenie sexuálnej orientácie alebo rodovej identity jedincov. Vyplýva to z každoročného prieskumu „dúhovej“ spoločnosti EenVandaag na vzorke 23.050 respondentov.

Na rozdiel od mnohých iných krajín v Holandsku tento druh terapie nie je nezákonný. Predchádzajúci parlament chcel, aby to bolo trestné, no Štátna rada rozhodla, že zákaz spornej terapie by bol v rozpore so základným právom občanov na slobodu náboženského vyznania.

V novembri tri zo štyroch koaličných strán novej vlády odmietli podpísať takzvanú Dúhovú dohodu podporujúcu práva LGBTQIA+ komunity. Podpísala ju iba pravicovo liberálna Strana slobody a demokracie (VVD).

Aj nová dolná komora parlamentu podporuje zákaz konverznej terapie a dokonca aj 60 percent voličov ultrapravicovej Strany slobody (PVV), ktorí väčšinou nepodporujú LGBTQIA+ komunitu, si myslí, že táto terapia by mala byť zakázaná. Myslí si to aj 77 percent voličov Novej spoločenskej zmluvy (NSC), ktorá je tiež súčasťou vlády.

Odporcovia zákazu terapie sú najmä z radov konzervatívnych kresťanských strán Reformovaná politická strana (SGP) a Kresťanská únia.

Oveľa menšiu podporu má ďalší zákon priaznivý voči LBTQIA+ komunite, ktorý je v súčasnosti v parlamente. Ide o návrh zákona, ktorý by umožnil ľuďom vo veku od 16 rokov zmeniť pohlavie v občianskom preukaze a cestovnom pase bez toho, aby k tomu potrebovali odborné lekárske stanovisko.

Len 36 percent voličov si myslí, že v Holandsku by to malo byť umožnené zákonom, 46 percent je proti. Odporcovia sú opäť najmä z kresťanských strán, no proti je aj väčšina voličov PVV a farmárskej strany BBB. Podľa prieskumu EenVandaag odporcovia tohto zákona nie sú ani tak proti inej rodovej identite, ale pochybujú najmä o veku, v ktorom môžu ľudia túto zmenu vykonať.