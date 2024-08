Schmiedlová si zahrá o bronz: "Vekičová hrala veľmi dobre"

Na antuke v areáli Roland Garros prehrala s trinástou nasadenou Chorvátkou Donnou Vekičovou za 65 minút 4:6, 0:6. V piatok o 15.00 h nastúpi v dueli o bronzovú medailu proti svetovej i nasadenej jednotke Poľke Ige Swiatekovej.

V úvode zápasu si obe hráčky suverénne vyhrávali svoje podanie. Za stavu 3:2 však Vekičová zobrala Slovenke servis a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:2. Chorvátka tlačila Schmiedlovú od základnej čiary a na jej konto pribúdal jeden víťazný forhend za druhým. Za stavu 5:4 síce nevyužila prvý setbal, no úvodné dejstvo zakončila dvoma esami.

Vekičová, ktorá v osemfinále vyradila druhú nasadenú Američanku Cori Gauffovú, robila minimum nevynútených chýb. V druhom sete po dvoch brejkoch odskočila Schmiedlovej na 4:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V šiestom geme premenila vďaka esu druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciou s najlepšou slovenskou singlistkou na 2:0. V roku 2018 na harde v Luxemburgu jej dovolila uhrať iba jediný gem. V súboji o olympijské zlato nastúpi v sobotu popoludní proti šiestej nasadenej Číňanke Čchin-wen Čeng, ktorá nečakane zvíťazila nad Swiatekovou. „Bolo to ťažké. Naozaj ma to bude mrzieť, ale Donna hrala veľmi dobre a veľmi agresívne, takže som tam nemala ku koncu veľa šancí,“ povedala Schmiedlová po zápase.

Schmiedlová v Paríži vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti. Daniela Hantuchová postúpila na OH 2012 v Londýne do osemfinále rovnako ako Dominika Cibulková na OH 2008 v Pekingu i Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney aj na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.

tenis - ženy - dvojhra - semifinále:

Donna Vekičová (Chor.-13) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:4, 6:0