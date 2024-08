Prínos Mosta SNP v Bratislave je podľa hlavného mesta nenahraditeľný

Denne ho využíva množstvo áut, mnohé vozidlá mestskej hromadnej dopravy, rovnako tak viacerí peší, bežci či cyklisti. Zabezpečuje tiež zásobovanie pitnou vodou, je v ňom vodovodné potrubie i množstvo sieťových vedení. Patrí taktiež k turistickým magnetom Bratislavy, ročne ho navštívi okolo 200.000 turistov. "Dá sa konštatovať, že jeho prínos je nenahraditeľný," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Do času jeho vybudovania bol jedným miestom na spojenie pravého a ľavého brehu Dunaja Starý most. Bolo to historicky prirodzené. Na ďalšie prepojenie dôvod nebol, keďže Petržalka nebola súčasťou Bratislavy, v určitých okamihoch histórie ani súčasťou Slovenska. V iných rozmeroch sa začalo rozmýšľať až rozhodnutím o „rozšírení“ Bratislavy o územie Petržalky a následne tiež pre výstavbu nového sídliska. Plánovanie dopravy cez Dunaj však bolo poznačené vtedajším politickým systémom, hodnoty miest sa posudzovali inak ako v súčasnosti.

„Z historického hľadiska sa umiestnenie mosta nedá vnímať inak, ako strata genia loci výraznej pôvodne predmestskej štvrte. V prípade synagógy na Rybnom námestí strata architektonickej pamiatky z konca 19. storočia v zaujímavom maurskom štýle. Zároveň však aj strata hmotného svedectva o aktívnom živote neologickej židovskej obce v Bratislave,“ pripomenul Bubla.

Most v navrhnutej polohe však podľa magistrátu splnil základný cieľ, ktorým bolo sprístupnenie petržalskej strany z pohľadu zabezpečenia masívnej výstavby. Priniesol značné výhody v podobe prepojenia Petržalky a Starého Mesta, keďže v čase, keď sa budoval, neboli okrem Starého mosta k dispozícii iné mosty. Jeden most cez Dunaj totiž kapacitne nepostačoval a taktiež nebolo vhodné zo strategického hľadiska mať len jeden most cez Dunaj.

„Medzičasom vyrástli ďalšie mosty medzi Petržalkou a mestom, ale Most SNP výrazne ovplyvňuje dopravnú situáciu a zachováva si postavenie významnosti,“ pripomína Bubla. Prispieva k tomu podľa neho aj fakt, že Starý most stratil funkciu pre automobilovú dopravu a k dispozícii zostávajú tzv. okrajové mosty, teda most Lanfranconi, Prístavný most a most Apollo.

Most SNP zmenil v minulosti názov na Nový most. Rozhodli o tom v roku 1993 poslanci mestského zastupiteľstva na základe odporučenia názvoslovnej komisie a výsledkov verejnej ankety. Avšak v roku 2012 bola miestnym zastupiteľstvom Starého Mesta a následne aj bratislavským mestským zastupiteľstvom schválená zmena názvu mosta späť na Most SNP. Stalo sa tak pri príležitosti výročia SNP, všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 29. 8. 2012. „V rovnakom roku mal most aj 40-ročné výročie uvedenia do prevádzky,“ doplnil Bubla.

Most SNP leží na jednom pylóne, ktorý je vysoký 85 metrov, pomocou lán je na ňom zavesená konštrukcia mosta. Samotný most meria 430 metrov a váži 7540 ton. Na vrchole pylónu sa nachádza reštaurácia v tvare lietajúceho taniera s priemerom 32 metrov. Prístup do reštaurácie zabezpečuje rýchlovýťah, ale aj schodište, ktoré má 430 schodov.