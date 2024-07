Zomrela herečka zo známej paródie, prehrala boj s rakovinou

Vo veku 46 rokov zomrela americká herečka Erica Ashová, známa aj vďaka účinkovaniu v parodickom filme Scary Movie V. Informoval o tom portál CNN, ktorému to potvrdil Ashovej hovorca. Podľa neho herečka podľahla rakovine.

„S veľkým smútkom oznamujeme úmrtie našej milovanej dcéry, sestry a priateľky Ericy Chantal Ashovej,“ uviedla vo vyhlásení herečkina matka. „Erica bola úžasná žena a talentovaná zabávačka, ktorá svojím britkým dôvtipom, humorom a úprimnou chuťou do života ovplyvnila mnohých ďalších. Jej spomienka navždy ostane v našich srdciach,“ dodala.

Ashová sa desiatky rokov venovala účinkovaniu v komediálnych filmoch a seriáloch. V zahraničí ju preslávila najmä rola Bridgette Hartovej v seriáli Real Husbands of Hollywood, v ktorom účinkovala v štyroch sériách.

Na herečku so smútkom spomína aj stanica BET, ktorá seriál odvysielala: „Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a podporu jej rodičom, súrodencom, priateľom a rodine,“ uviedli tvorcovia v príspevku na Instagrame.

Ashová odštartovala svoju kariéru v hereckom priemysle v rokoch 2006 až 2008. Väčší úspech zaznamenala v roku 2013, keď si zahrala v spomínanej piatej časti hororovej paródie Scary Movie. Známa je aj z filmov Jean of the Joneses (2016), Uncle Drew (2018) či Violet (2021). Zahrala si aj vo viacerých seriáloch ako Shades of Blue alebo Survivor's Remorse. Naposledy sa objavila v sitkome Extended Family.

„Erika bola talentovaná a vtipná,“ uviedla v príspevku na sociálnej sieti X herečka Loni Love. „Do práce vkladala celú svoju osobnosť. Vždy tu pre nás bola... teraz je preč... Úprimnú sústrasť rodine,“ dodala.

Sad to confirm my friend and fellow actress Erica Ashe’s passing. Erica was talented & hilarious. Whether it was the show Survivor’s Remorse or Madtv, she would put her all into her work. She would always just be there.. now she’s gone.. My sincere condolences to her family pic.twitter.com/XdRfUN2b7J