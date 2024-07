Americká firma stiahla reklamy z OH, pobúril ju otvárací ceremoniál

Americká technologická spoločnosť C Spire stiahla svoje reklamy z Olympijských hier (OH) v Paríži po piatkovom otváracom ceremoniáli. Ten podľa hovorcov obsahoval scénu, ktorá parodovala dielo Posledná večera od maliara Leonarda da Vinciho.

Vystúpenie, v ktorom mali hlavné slovo drag queens, malo podľa predstaviteľov OH v skutočnosti symbolizovať gréckeho boha Dionýza a „poukazovať na absurdnosť násilia medzi ľuďmi.“ Na scénku reagovala negatívne aj konzervatívnejšia časť verejnosti.

„Šokovalo nás zosmiešnenie Poslednej večere počas otváracieho ceremoniálu Olympijských hier v Paríži. C Spire sťahuje všetky reklamy z olympiády,“ uviedla americká spoločnosť v statuse na sociálnej sieti X.

We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.