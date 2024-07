Nemecko: Šéf kresťanských demokratov očakáva vo voľbách v roku 2025 silný úspech

Šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz v rozhovore pre denník Welt am Sonntag povedal, že jedným z cieľov je "stať sa zďaleka najsilnejším poslaneckým klubom. Ak to bude možné, mali by sme potrebovať (na zostavenie vlády) iba jedného koaličného partnera." TASR informuje podľa agentúry DPA.

Kresťanskodemokratická únia/Kresťanská sociálna únia (CDU/CSU) by mala mať po voľbách možnosť vybrať si aspoň z dvoch poslaneckých klubov v budúcom Bundestagu, s ktorými by mohla potenciálne spolupracovať na vládnej úrovni, dodal Merz.

V posledných prieskumoch sa podpora voličov pre CDU/CSU dlhodobo drží na úrovni nad 30 percent, sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza majú len okolo 16 percent. Scholz je kancelárom od roku 2021 po vytvorení koalície s liberálnymi Slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými.

„Tento týždeň máme 32 percent. A keď budú prijaté kľúčové personálne rozhodnutia, naša podpora ešte porastie, tým som si istý,“ povedal Merz. Rozhodnutie o kandidátovi na budúceho kancelára v rámci strany padne koncom leta po diskusii straníckeho vedenia na úrovni spolkových krajín. Záujem v minulosti prejavil tiež líder CSU Markus Söder, ale vzdal sa ho v prospech kandidáta CDU. CSU je sesterskou stranou CDU v spolkovej krajine Bavorsko.

Začiatkom tohto týždňa spolková vláda oznámila, že parlamentné voľby sa uskutočnia 28. septembra 2025.

Friedrich Merz v rozhovore tiež povedal, že Európa sa musí lepšie pripraviť na možné druhé prezidentské obdobia Donalda Trumpa, hoci jeho súboj s demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou bude veľmi napínavý.

„Kamala Harrisová spustila veľmi silnú mobilizáciu Demokratickej strany vo veľmi krátkom čase. Táto volebná kampaň bude teraz skutočne vzrušujúca,“ povedal Merz. V Spojených štátoch budú prezidentské voľby 5. novembra.