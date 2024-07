J. Figeľ: Nedeľa by mala byť dňom bez politiky

Politika je podľa neho v aktuálnom čase natoľko polarizovaná a konfrontačná, že k pokoju posledného dňa v týždni nepatrí. „Je na nás, či bude nedeľa vrcholom politiky a prepieraním prádla z celého týždňa, alebo to urobíme inak,“ povedal Figeľ.

Na túto tému sa už podľa vlastných slov rozprával so šéfom jednej zo slovenských televízií. „Namiesto dobrej polievky máme zvulgarizovanú konfrontačnú politiku. Nedeľa bez politiky si nevyžaduje zmenu ústavy, zákonov, ani investície, len pokoj a stíšenie. Je to téma pre politikov a nosné televízie,“ tvrdí Figeľ.

Bývalý predseda KDH považuje za správne, že hnutie na poznámku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosti meniť ústavu, predložilo vlastnú predstavu o ústavných zmenách. „Je dobré, že je KDH počuť, a že sa ozvalo s konkrétnou agendou. Na druhej strane je témou, či ju dokáže naplniť,“ konštatoval.

Hnutie sa má podľa neho snažiť robiť vlastnú politiku a nie iba automaticky negovať všetko, s čím príde Fico. „Táto línia nám skôr škodí. Personalizácia politiky až do ostrakizácie, kriminalizácie, diabolizácie. Sme veľmi spolitizovaní, zameraní na osoby viac ako na ciele. Potom Slovensko stagnuje, dokonca až upadá,“ povedal Figeľ.

Osobne by si vedel predstaviť aj mierne iný návrh ústavných zmien, než s akým prišlo jeho hnutie. Podpora podnikateľského prostredia alebo zmeny na generálnej prokuratúre by sa podľa neho nemuseli riešiť až na ústavnej úrovni. „Zasahovať do generálnej prokuratúry cez ústavu sa mi zdá byť neprimerané,“ poznamenal Figeľ.

Na druhej strane by si vedel predstaviť vytvorenie nezávislej inšpekcie bezpečnostných zborov. „Časť problému našej spravodlivosti je v tom, že orgány činné v trestnom konaní viedli vnútornú vojnu medzi sebou,“ pripomenul.

Bývalý slovenský eurokomisár sa dnes angažuje aj v úsilí Vatikánu o podporu dialógu s cieľom prispieť k mieru na Ukrajine. „Americkí a ruskí predstavitelia sa stretávajú na občianskej, respektíve neštátnej báze vďaka dôvere a podpore Vatikánu, ktorý si zachováva nestrannosť a neutralitu,“ konštatoval Figeľ. Pripomenul, ako v ťažkých časoch po druhej svetovej vojne dlhodobo napomohla k politickému riešeniu vízia francúzskeho ministra zahraničia Roberta Schumana na zjednotenie Európy.

Podobný plán na koordináciu záujmov kľúčových štátov by podľa neho mohol pomôcť k nastoleniu mieru aj dnes. „Miera konštruktívneho a tvorivého úsilia musí byť aspoň taká alebo väčšia ako miera vojnového aktivizmu. Vojna si vyžaduje veľkú energiu a veľa investícií, preto opačné pozitívne úsilie musí byť aspoň také veľké, ba väčšie,“ uzavrel Figeľ.