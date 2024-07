Dieťa v ohrození: Polícia pátra po nezvestnej Michaele

Polícia v Česku vyhlásila mimoriadne pátranie po nezvestnej maloletej osobe, ktorá sa môže nachádzať v zahraničí. Výzvu o pomoc pri pátraní zverejnila Polícia ČR na svojej stránke. Po 14-ročnej Michaele Janovskej pátrajú kriminalisti z Územného odboru Tachov.

Rodina nemá informácie o Michaele od utorkovej (23.7.) noci, kedy okolo 23:00 hod. odišla so svojím známym do Nemecka. Naposledy ju videli asi 200 m za hraničným priechodom Pavlův Studenec- Bărnau, kde dievčina opustila vozidlo. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Predpokladá sa, že má pri sebe finančnú hotovosť vo výške približne 500,-Kč. Polícia upozorňuje, že dievča má skúsenosti so sebapoškodzovaním.

Michaela je približne 165 cm vysoká, je strednej postavy, má stredne dlhé vlasy farbené na blond, česané na pravú stranu. Má hnedé oči, na pravej strane nosa má piercing - krúžok. Na ľavej ruke a ľavej nohe má jazvy. V čase odchodu z domu mala oblečenú sivú mikinu a sivé tepláky.

Foto: policie.cz

Policajti žiadajú všetkých občanov, ktorí by mohli mať akékoľvek informácie o mieste pobytu alebo pohybe nezvestnej Michaely, aby sa ihneď prihlásili na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo poskytli informácie na bezplatnom telefónnom čísle 158.