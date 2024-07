Na známom turistickom chodníku útočila medvedica

V Turci útočila medvedica. Podľa informácií televízie JOJ šelma napadla dvoch ľudí v úseku Zajacová - Chata pod Chlebom. Muža medvedica uhryzla do nohy. So zraneniami bol prevezený do martinskej nemocnice. Na mieste podľa TV JOJ zasahujú záchranári, hasiči aj policajti.

K útoku došlo na známom turistickom chodníku, ktorý vedie až na Chatu pod Chlebom. Podľa informácií TV JOJ medvedica napadla brata so sestrou, ktorí sa v úseku bicyklovali. V časti Zajacová na nich šelma vybehla, pričom podľa sestry mala pri sebe tri mláďatá. Muž má podľa prvotných informácii okrem zranenia nohy aj škrabance.

"Po 18:00 hod Operačné stredisko ZZS SR vyslalo jednu ambulanciu Rýchlej zdravotnej pomoci do obce Turany (okres Martin) na turistický chodník k zranenému mužovi. Záchranári po prvotnom ošetrení previezli muža (34) s otvorenými ranami predkolenia do Univerzitnej nemocnice v Martine,” informoval zástupca OS ZZS SR Richard Bolješik.