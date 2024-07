Vo veku 51 rokov zomrela herečka známa z kultového seriálu

Herečka známa z americkej telenovely Všetky moje deti (All My Children) Esta TerBlanche zomrela vo veku 51 rokov. Pre portál TMZ to potvrdila jej rodina.

Podľa netere TerBlanche zomrela nečakane vo štvrtok (18. júla) vo svojom dome vo štvrti North Hollywood (Los Angeles). Našli ju pravdepodobne až deň po úmrtí.

Herečkina hovorkyňa pre portál potvrdila, že príčina jej úmrtia je predmetom vyšetrovania polície.

Foto: Everett Collection/Shutterstock.com

TerBlanche pochádzala z Južnej Afriky, kde bola v roku 1991 vyhlásená za Miss Teen. V seriáli Všetky moje deti stvárnila rolu problematickej princeznej Gillian Andrassyovej.