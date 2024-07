Prezident: Prílet F-16 je významný pre obranu Slovenska

Prílet prvých dvoch slovenských F-16 zo Spojených štátov amerických je pre obranu Slovenska významný. Uviedol to hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR a prezident Peter Pellegrini v rámci slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti pondelkového príletu lietadiel.

Predošlé stíhačky MiG-29 sa podľa prezidenta už v čase nákupu F-16 dostávali na koniec životnosti. Ponuka lietadiel z USA bola podľa prezidenta najvýhodnejšia. Nové stíhačky podľa neho zaistia aj lepšiu kooperáciu medzi partnermi v NATO.

Ochrana slovenského neba je podľa neho aj vecou hrdosti a znakom suverenity. „Sme vďační, že sme sa v prípade núdze mohli spoľahnúť na lietadlá našich českých, maďarských a poľských priateľov,“ povedal prezident.

Na ceremoniáli sa zúčastnil aj vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý vyzdvihol, že po dvoch rokoch môže SR opäť začať budovať suverénnu ochranu svojho vzdušného priestoru. „Práve dnes, po dvoch rokoch v zásade absencie všetkých obranných prostriedkov, keď sme protivzdušné zariadenia, ako aj všetky bojové lietadlá odovzdali, sa začína budovať nová mozaika. A dnes dva nie malé, ale dva veľké črepy do tejto mozaiky budúcej suverénnej ochrany vzdušných síl máme pred sebou,“ vyhlásil.

Poďakoval pilotom aj technikom, ktorí absolvovali potrebný výcvik. „Dostávate do rúk kusy najmodernejšej techniky, a preto vám želám, aby ste sa vy o ňu dobre starali a ona vám dobre slúžila,“ dodal. Zároveň poďakoval susedným štátom za pomoc s ochranou vzdušného priestoru SR za posledné dva roky. Minister tiež vyzdvihol, že priestory pre stíhačky, technikov i posádku sa podarilo vybudovať za osem týždňov. Po jeho príhovore si slovenská strana symbolicky prebrala kľúče od stíhačiek.

Veľvyslanec USA na Slovensku Guatam Rana povedal, že stíhačky F-16 pomôžu Slovensku brániť svoj vzdušný priestor. Aj podľa neho pomôžu nové stíhačky lepšej kooperácii medzi spojencami v NATO. Spomenul tiež, že Ukrajina čelí útoku Ruska, preto je posilnenie obrany Slovenska dôležité. „Tieto stíhačky robia zo Slovenska silnejšiu krajinu a posilňujú aj NATO,“ povedal.

Poďakoval sa tiež predstaviteľom štátu za silnejšie ukotvenie Slovenska v západných štruktúrach. Partnerstvo medzi Národnou gardou amerického štátu Indiana a slovenskou armádou, ktoré má tento rok 30. výročie, je príletom stíhačiek podľa neho posilnené.

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v pondelok večer prvé dve slovenské stíhačky F-16. Ide o prvé dve zo 14 lietadiel objednaných v roku 2018.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo.

Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky koncom februára tohto roka. Obe lietadlá sa pred príletom do SR využívali na výcvik slovenských technikov. Tretia stíhačka by mala na Slovensko priletieť do konca tohto roka.