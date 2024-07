Beňová: Bude potrebné posilniť konkurencieschopnosť EÚ a zreformovať Green Deal

Dodala, že sa bude snažiť venovať aj pripravovanej reforme farmaceutického priemyslu a pracovať na mechanizme pomoci pre rodiny s deťmi, ktoré majú poruchu autistického spektra.

Beňová bude pôsobiť vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), v ktorom bola členkou aj v predošlom funkčnom období. Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Podľa jej slov bude ostro kritizovať návrhy, ktoré budú prichádzať najmä z frakcií Zelených (EFA) a liberálov (RE).

„Progresívny pohľad na vývoj v oblasti životného prostredia nám priniesol problémy, či už v oblasti poľnohospodárstva, ale aj priemyslu. A to je pre nás v EÚ i na Slovensku fatálne,“ odôvodnila svoj postoj Beňová, ktorá v júnových eurovoľbách získala 131.126 prednostných hlasov.

Vo výbore sa chce venovať aj oblasti zdravotníctva, pričom poukázala na zlú situáciu na Slovensku, keďže sa do krajiny podľa nej nedostávajú inovatívne lieky a často chýbajú tie základné. Chcela by taktiež otvoriť diskusiu o podľa jej slov nedostatočnej podpore rodinám s deťmi, ktoré majú poruchu autistického spektra. Navrhuje vytvoriť európsky mechanizmus, ktorý by prispel štátom na podporu takýchto rodín. Slovenská europoslankyňa bude pôsobiť aj v Podvýbore pre verejné zdravie (SANT).

Taktiež bude náhradníčkou vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Svoj záujem o prítomnosť v tomto výbore odôvodnila opäť Európskou zelenou dohodou. „Fatálne dopady sa neukazujú len v poľnohospodárstve, ale presahujú už aj do priemyslu a už aj tak je konkurencieschopnosť EÚ veľmi oslabená,“ dodala pre TASR europoslankyňa. Chce, aby Únia bola schopná odolať tlakom zo strany USA či iných ázijských krajín, najmä Číny.

Monika Beňová pôsobí ako europoslankyňa od vstupu SR do Európskej únie v roku 2004. Tvrdí, že v priebehu rokov nastali v europarlamente „obrovské“ zmeny. Uviedla, že sa dôležitosť prikladá iným politikám, ako tomu bolo pred 20 rokmi.

V súčasnosti v EP podľa jej slov vidieť spoločenskú a politickú roztrieštenosť. „Ako keby štandardné a veľké zoskupenia nechceli reflektovať to, akým spôsobom sa spoločnosť vyvíja a posúva. (...) A to prispieva k nárastu radikálnejšieho politického spektra,“ uviedla Beňová.

Na záver varovala, že ak na súčasný trend nezareagujú štandardní politici, na sile budú naberať tí extrémnejší, ktorí podľa jej slov často neprinášajú žiadne konkrétne riešenia.