Na kúpaliskách si treba dávať pozor na zlodejov

Apelovalo na to Prezídium Policajného zboru s tým, že kúpaliská cez leto sú ich častým cieľom.

„Nepozornosť návštevníkov kúpalísk využívajú na páchanie trestnej činnosti i takzvaní vreckári. Počas vášho kúpania alebo návštevy v stánku s občerstvením vám môžu páchatelia odcudziť osobné veci, ako oblečenie, kľúče, peniaze, mobil, kreditnú kartu, fotoaparát, doklady a iné cennosti,“ skonštatovala polícia.

Apelovala preto na ľudí, aby si veci, ktoré nepotrebujú mať pri sebe, odložili do skriniek alebo trezorov. „Na voľne položené veci na deke alebo ležadle by mal dohliadať vždy jeden z vás,“ zdôraznila. Ľudia by podľa nej mali mať pri sebe finančnú hotovosť len vo výške, ktorá poslúži na uhradenie občerstvenia a vodných aktivít. Návštevníkom kúpalísk tiež pripomenula, aby si cennosti nenechávali v aute.

V prípade odcudzenia osobných vecí treba podľa nej hneď informovať personál kúpaliska. Ten môže poskytnúť pomoc pri hľadaní, napríklad hlásením výzvy v rozhlase. „Ak ide o odcudzenie hodnotnej veci, potrebné je kontaktovať políciu. Ak kúpalisko disponuje kamerovým systémom, je užitočné požiadať o uchovanie záznamov, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii páchateľa alebo na potvrdenie krádeže,“ uviedli policajti.

Polícia počas minuloročnej letnej turistickej sezóny, teda od 1. júna až do 30. septembra 2023, zadokumentovala 526 krádeží. „Vyzývame všetkých návštevníkov kúpalísk - dbajte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj majetok pred krádežami. Ak zbadáte podozrivú osobu, okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ dodala.