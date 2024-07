Kmec pred summitom EPS: Slovensko má záujem podieľať sa na obnove Ukrajiny

Ústrednou témou otváracieho plenárneho zasadnutia je Ukrajina. TASR o tom informovala Oľga Dúbravská z Národnej implementačnej a koordinačnej autority.

„Pripravujeme systém finančnej podpory pre našich podnikateľov s cieľom zapojiť ich do projektov obnovy a rekonštrukcie,“ povedal Kmec, ktorý vo svojom vyhlásení zdôraznil aj dôležitosť budovania obchodných partnerstiev medzi krajinami a regiónmi, pričom je podľa neho nevyhnutné zmapovať potenciál slovenských spoločností a potreby na ukrajinskej strane a nájsť spoločné menovatele.

„Slovensko ako krajina susediaca s Ukrajinou má dôležité postavenie ako most medzi Ukrajinou a EÚ, a preto je naším cieľom aj podpora prepojenosti, a to najmä investíciami do infraštruktúry a energetiky na východnom Slovensku,“ uviedol Kmec a dodal, že zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny je príležitosťou podporiť vzájomný rozvoj a stabilitu v celom regióne.

Témou v poradí štvrtého summitu je aj migrácia, ktorú Slovensko podľa Kmeca považuje za jednu z najväčších výziev pre Európsku úniu, pretože priamo vplýva na politickú stabilitu, bezpečnosť a sociálno-ekonomický rozvoj kontinentu.

Podpredseda vlády uviedol, že nová a komplexná celoeurópska migračná politika si vyžaduje holistický prístup, založený na osvedčených postupoch, ako je „posilnenie ochrany vonkajších hraníc, efektívna spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Účastníkmi EPS je 50 hláv štátov a vlád. Program summitu pozostáva z úvodného plenárneho zasadnutia a okrúhlych stolov k témam energetika a konektivita, ochrana demokracie a migrácia. Kmec sa zúčastní na rokovaní za okrúhlym stolom o migrácii.

Európske politické spoločenstvo je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. EPS nemá nahrádzať iné existujúce formáty, akými sú NATO, OSN či Rada Európy.