Novou podpredsedníčkou Súdnej rady SR je Ayše Pružinec Eren

Pružinec Eren navrhli do funkcie traja členovia súdnej rady. Zároveň bola aj jedinou kandidátkou. Funkcia podpredsedu bola od začiatku júla neobsadená tým, že Ján Gandžala sa jej vzdal.

Ako poznamenala nová podpredsedníčka, za svoju prioritu si kladie vrátiť justíciu do „pokojných vôd“. „Mojou prioritou je vrátiť justíciu do pokojných vôd, k čomu môže určite prispieť aj rokovanie na súdnej rade, ktorého sme neboli svedkom posledné tri roky a určite navrátiť justícii iný obraz, ako bol vytvorený, ako som povedala vo svojom prejave, od roku 2020 do roku 2023,“ vyhlásila.

Na stredajšom zasadnutí Súdnej rady SR sú prítomní aj dvaja z troch nových členov - Martin Puchalla a Adrián Kucek. Tých v utorok (16. 7.) vymenoval do funkcie prezident Peter Pellegrini po tom, ako v pondelok (15. 7.) odvolal Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša.