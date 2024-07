Maliny dokážu pomôcť pri viacerých ochoreniach, takto prospievajú zdraviu

Pomáhajú pri viacerých ochoreniach, pri problémoch s trávením, majú antioxidačné účinky a podporujú tiež kvalitu zubov, vlasov či pokožky. Na sociálnej sieti na to poukázal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

„Z vitamínov má popredné miesto vitamín C, ktorý je silný antioxidant. Obsahujú minerály, ale aj stopové prvky - meď, draslík, železo, horčík, vápnik, zinok, kobalt. Meď obsiahnutá v malinách sa odporúča tým, ktorí trpia stresovým vypätím,“ uviedla vedúca odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Zuzana Klinčáková.

Maliny obsahujú aj pomerne vysoké množstvo vitamínu A. Ten podporuje zdravý zrak, chráni bunky, ovplyvňuje kvalitu zubov, kostí, vlasov a pokožky. Obsahujú aj biotín a vitamín B7. „Biotín je nevyhnutný pre správny stav pokožky. Už odpradávna sa maliny používali pri prechladnutí a akútnych ochoreniach dýchacích ciest, pri chrípke, horúčkovitých stavoch, bolestiach kĺbov a neuralgii,“ ozrejmila odborníčka.

Podotkla, že ich možno použiť do rôznych koláčov, smoothies, do jogurtov či cereálnych kaší. Urobiť z nich možno napríklad aj džem či sirup. „Plody malín majú minimum kalórií, preto sú vhodné pri redukcii hmotnosti,“ doplnila Klinčáková. Upozornila, že alergikom a malým deťom by sa mali maliny dávať opatrne.