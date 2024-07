Hojsík: Európa má aktívnejšie chrániť demokraciu, potrebujeme slobodné médiá

Slovenského europoslanca Martina Hojsíka z frakcie Obnovme Európu (RE) zvolili v utorok v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP) za jedného zo 14 podpredsedov európskeho zákonodarného zboru. Od europoslancov získal 393 hlasov, pričom na zvolenie mu ich stačilo 333.

Hojsík pripomenul, že vďaka tomu je druhým najvyššie postaveným Slovákom v Európskej únii po Marošovi Šefčovičovi, ktorý aktuálne kandiduje na post eurokomisára. Podľa neho je to dôkaz o tom, že Progresívne Slovensko je brané ako seriózny partner pri tvorbe európskej politiky. "Sme braní ako seriózni partneri a nesedíme niekde v kúte, to je podľa mňa dobrá správa aj pre Slovensko," uviedol pre Info.sk.

Novozvolený podpredseda EP bude opätovne prítomný vo Výbore Európskeho parlamentu pre životné prostredie, téme obnoviteľných zdrojov energie sa plánuje venovať aj naďalej. "To, čo chcem veľmi intenzívne robiť v ďalšom roku, je, aby sme ju dokázali využiť tak, aby sme pomohli ľuďom." Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je podľa neho pomôcť domácnostiam, ktoré sú energeticky ohrozené chudobou. Rovnako podľa neho treba odstraňovať prekážky podnikateľom, ktorí sa snažia využívať zelenú energiu.

Od Von der Leyenovej chce aktívnejšiu ochranu demokracie

Európsky parlament čaká počas aktuálneho týždňa aj voľba nových členov Európskej komisie. V súvislosti s tým sa Hojsík spolu s frakciou Obnovme Európu, ktorej je členom, rozprával s Ursulou von der Leyenovou, ktorá opätovne kandiduje na post predsedníčky Komisie.

Ako uviedol, Von der Leyenovej vytkol slabú ochranu demokracie v členských krajinách EÚ. "Potrebujeme, aby Európa omnoho aktívnejšie chránila demokraciu naprieč všetkými štátmi. To je niečo, čo je úloha Európskej komisie." Hojsík tiež zdôraznil potrebu slobodných médií. "My potrebujeme slobodné médiá všade po Európe - na Slovensku, v Dánsku, v Španielsku - to je jedno kde, a toto je úloha Európskej komisie, aby to strážila," vysvetlil.

V neposlednom rade si podpredseda EP želá zlepšiť prerozdeľovanie peňazí v rámci regiónov. "Je to o tom, aby my sme dokázali tie peniaze z Európskej únie, ktoré máme na rozvoj regiónov, ideálne dostať priamo do tých regiónov." Zabrániť chce tomu, aby sa peniaze určené na rozvoj regiónov prerozdeľovali podľa politickej príslušnosti starostov a ďalších zastupiteľov miest a obcí.