Biden pre NBC News svoje vyjadrenie o Trumpovi označil za chybu

Niektorí Trumpovi spojenci Bidena a ďalších demokratov vinia, že údajne podnecujú nepriateľstvo voči bývalému prezidentovi, čo prispelo aj k sobotňajšiemu útoku na Trumpa, píše. Biden údajne minulý týždeň v súkromnom telefonickom rozhovore s podporovateľmi demokratov uviedol, že je na čase umiestniť Trumpa do stredu terča.

„Bola to chyba, použiť to slovo,“ povedal Biden vo vysielaní NBC News. „Mal som na mysli zamerať sa naňho, zamerať sa na to, čo robí,“ dodal prezident.

Na exprezidenta USA Donalda Trumpa v sobotu počas predvolebného zhromaždenia v americkom štáte Pensylvánia vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks. Trumpovi prestrelil hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útočníka následne zastrelila tajná služba.

Biden podľa svojich slov nevie, či táto streľba zmení vývoj v spojitosti s prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa konajú v novembri.

Otázky v spojitosti s jeho vekom sú podľa jeho slov oprávnené. „Som starý,“ povedal 81-ročný Biden. „Som však len o tri roky starší ako Trump (78),“ dodal a tiež uviedol, bystrosť jeho myslenia je dobrá.