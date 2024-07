Prehliadku Ľubovnianskeho hradu opäť spestrí rozprávka, tentoraz o knihovníkovi

Vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová TASR informovala, že "Tajomstvo Veľkého knihovníka" ponúkne počas nasledujúceho týždňa zábavu i poučenie.

„Hercov a štáb novej vianočnej rozprávky Čarovné jablko vystriedajú na nádvoriach hradu Ľubovňa, kde sa donedávna točila, mladí divadelníci. Príbeh pre aktuálny 18. ročník opäť napísal scenárista a režisér Peter Karpinský,“ uviedla Kollárová.

Hlavnými hrdinkami sú Anička a Sára, ktoré nerady čítajú a ich odpor spôsobí, že do knižnice privolajú zlých „knihožrútov“. Tí spôsobia chaos a unesú knihovníčku. Dievčatá sa ju rozhodnú zachrániť a pri svojej ceste prechádzajú troma krajinami. „V prvej sa poplietli známe rozprávky, druhá krajina je celá princeznovská a v poslednej sa zas stretli postavy z kníh pre mládež. To, či sa podarí Aničke a Sáre zachrániť unesenú pani knihovníčku a znova nastoliť poriadok v literárnych príbehoch, sa návštevníci dozvedia práve v hradnom muzikáli. Ten divadelníci odohrajú od pondelka (15. 7.) do nedele (21. 7.) štyrikrát denne na hradných nádvoriach, v prípade nepriaznivého počasia v renesančnom paláci,“ upozornila Kollárová.

V rozprávke hrá 35 hercov, súčasní i bývalí žiaci tamojšej Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, študenti Prešovskej univerzity a ďalší kolegovia z Košíc či Spišskej Novej Vsi. Autorom rozprávok a zároveň režisérom je od začiatku Peter Karpinský. Súčasťou rozprávkového týždňa bude aj prezentácia jeho najnovšej knihy Chlapec menom Konštantín. V rámci rozprávky vzniklo aj päť nových piesní, ktoré spolu s Kollárovou pripravili Adam Kollár a Daniel Lazorčák a naspievali ich účinkujúci herci. Autorkami tanečných choreografií sú Jana Konkoľová a Katarína Melcherová, pod scénografiu sa podpísali Kristína Lazorčáková a Lukáš Popadič.

Kollárová dodala, že stredajšie (17. 7.) predstavenie o 17.00 h bude venované pamiatke troch dievčat - Lucke, Sofii a Katke, ktoré tragicky zahynuli pri Spišskej Kapitule. Sofia a Lucka boli totiž členkami divadelného kolektívu. „Vo štvrtok 18. júla o 19.30 h je v Kine Tatra v Starej Ľubovni pripravený aj spomienkový večer na dievčatá,“ upozornila Kollárová.

Cieľom divadelných predstavení je od začiatku najmä zatraktívniť a spestriť prehliadku hradu. Prvá rozprávka bola v roku 2006 venovaná Móricovi Beňovskému, tá posledná vlani rozprávala príbeh o „Železníkovi“.