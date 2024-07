Biden reagoval na streľbu na Trumpa

„Som vďačný za správu, že je v poriadku a že sa mu darí. Modlím sa zaňho a jeho rodinu a za všetkých, ktorí boli na zhromaždení,“ uviedol Biden vo vyhlásení s tým, že čaká na ďalšie informácie.

Biden dúfa, že bude môcť s Trumpom „čoskoro“ hovoriť.

„Pre takéto násilie nie je v Amerike miesto. Je to choré. Je to choré. Je to jeden z dôvodov, prečo musíme túto krajinu zjednotiť... Nemôžeme byť takíto, takéto niečo nemôžeme tolerovať,“ povedal Biden novinárom v mestečku Rehoboth Beach v štáte Delaware.

„Myšlienka, že v Amerike dochádza k politickému násiliu alebo k takémuto násiliu, je jednoducho neslýchaná. Je to jednoducho nevhodné. Každý, každý to musí odsúdiť,“ zdôraznil americká hlava štátu.