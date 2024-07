Matúš Šutaj Eštok ocenil 14-ročného chlapca a profesionálneho hasiča za „hrdinský čin“ medailou

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok 14-ročnému chlapcovi, ktorý svojim rozhodným konaním významnou mierou zabránil značnej škode na materiálnych hodnotách tým, že ako prvý začal hasiť požiar bytu v bytovom dome v Krásne nad Kysucou. Ako člen Dobrovoľného hasičského zboru pri požiari bytového domu natiahol požiarnu hadicu z hydrantovej skrine a začal hasiť požiar bytu zvonku z ulice a to až do príchodu profesionálnych hasičov.

„Nikto z nás nevie, ako by sme sa vo vypätej situácii zachovali a rozhodli my. Prístup štrnásťročného chlapca, ktorý sa úplne sám, s chladnou hlavou rozhodol požiar uhasiť a pritom postupoval správne, je veľkou inšpiráciou nielen pre jeho rovesníkov, ale pre všetkých, ktorí uvažujú nad dobrovoľným hasičským zborom či vstupom do Hasičského a záchranného zboru, pretože chcú pomáhať iným. Nie vždy sú na mieste nešťastia záchranárske zložky ako prvé. Pomoc občana je občas žiaduca a on pomohol, čím prejavil obrovské hrdinstvo,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

Ocenený medailou za hrdinský čin bol aj ppráp. Bc. Andrej Drgoň, profesionálny hasič, záchranár hasičskej stanice Radlinského oddelenia prevádzkovo-technického Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave, ktorý v čase osobného voľna svojím rozhodným konaním významnou mierou prispel k záchrane života malého 4-ročného dieťaťa, ktoré upadlo do bezvedomia. Poskytol mu prvú pomoc a asistoval záchranárom pri odvoze vrtuľníkom.