Tragická nehoda pri Trebišove: Vodička prešla do protismeru, zahynula spolujazdkyňa

Po dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok (9. 7.) popoludní v obci Čeľovce v okrese Trebišov, prišla o život 75-ročná žena. Ako spolujazdkyňa sa viezla v osobnom aute, ktoré havarovalo pri rodinnom dome. Zranenia pri nehode utrpela 52-ročná vodička a ďalšia 12-ročná spolujazdkyňa. Informovala o tom polícia.

Vodička s vozidlom krátko pred 13.45 h v Čeľovciach v smere na Nižný Žipov na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru na ľavú stranu cesty, kde vošla do odvodňovacieho kanála a prednou časťou auta narazila do betónového múrika. Maloletá spolujazdkyňa podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem až desať dní. Zranenia vodičky si predbežne vyžiadajú desaťdňovú práceneschopnosť.

„Vo vozidle sa na zadných sedadlách viezla aj 75-ročná spolujazdkyňa, ktorú si po dopravnej nehode do svojej starostlivosti prevzala posádka RZP a transportovala ju do jednej z košických nemocníc. Žiaľ, po prevoze do nemocnice spolujazdkyňa svoj boj o život prehrala,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dychová skúška prítomnosť alkoholu v dychu šoférky nepotvrdila. Policajná vyšetrovateľka vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. „Z akého dôvodu prešla vodička s autom do protismeru a čo presne bolo príčinou vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania trebišovských dopravných policajtov,“ dodala hovorkyňa.