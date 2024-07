SHMÚ varuje pred počasím v nedeľu, v týchto lokalitách platia výstrahy

Časť územia Slovenska môžu počas nedele (7. 7.) potrápiť búrky či vysoké teploty. Avizované sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Búrky sa môžu počas nedele vyskytnúť v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Čadca a Žilina. Výstrahy sú predbežne vydané v nedeľu od 6.00 h do 18.00 h.

Podľa SHMÚ môžu búrky v týchto oblastiach sprevádzať nárazy vetra do 85 kilometrov za hodinu, krúpy a prudký lejak s intenzitou zrážok do 30 milimetrov v priebehu 30 minút.

Vysoké teploty do 33 stupňov Celzia sa môžu vyskytnúť na väčšine územia Košického kraja, s výnimkou okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica. Tiež v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou. Výstraha by mala platiť v nedeľu od 14.00 h do 18.00 h.

V sobotu do 20.00 h môže potrápiť silnejší vietor niektoré oblasti západného Slovenska. Do nedeľného rána naďalej platí prvostupňová výstraha pred vetrom na horách prevažne severného Slovenska.