Ministerstvo kultúry reagovalo na trestné oznámenie podané na Šimkovičovú

Peter Weisenbacher z mimovládnej organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie, že sa ministerka výrokmi v rozhovore pre portál topky.sk z 3. júla dopustila šírenia a podpory rasizmu a antisemitizmu. Údajne má byť problematický výrok ministerky, v ktorom tvrdí, že: „Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože je tu pretlak LGBTI a zvláštne je, že pri “bielej rase".

Právnik IĽP Daniel Grejták tvrdí, že „je nepochopiteľné, ako môže členka vlády SR hovoriť v takýchto intenciách o “bielej rase", akoby židovské alebo rómske deti boli neželané, akoby Slovensko nebola republika svojich občanov a občianok, ale akési kmeňové spoločenstvo postavené na etnickej a rasovej príslušnosti.“

Podľa rezortu kultúry sú výroky Weisenbachera a Grejtáka scestné. "Hraničia s porušovaním ľudských a občianskych práv ministerky kultúry. Jednak bezprecedentným spôsobom napádajú ústavné právo občianky Slovenskej republiky na slobodu prejavu a manipulujú verejnú mienku nekvalifikovanou právnou analýzou subjektívnej aj objektívnej stránky trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Je neprípustné, aby bol ústavný činiteľ štvanou zverou, ktorú sa mimovládne organizácie podporované rôznymi zahraničnými investormi snažia uloviť len preto, lebo vyjadruje svoj slobodný a legitímny názor, ktorým nikoho neuráža ani neponižuje," informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.

"Ministerka kultúry Martina Šimkovičová žiadnym výrokom úmyselne ani z nedbanlivosti neporušila trestný zákon. Je to človek so silným humánnym cítením a empatiou, preto zvažuje občianskoprávne aj trestnoprávne kroky voči neoprávneným zásahom do jej osobnej integrity," dodala Bačinská.