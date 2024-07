Prieskum: Spoločnosť spájajú Pellegrini a Čaputová, rozdeľujú Matovič a Fico

Medzi politikov, ktorí spoločnosť najviac spájajú, patria prezident Peter Pellegrini a bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Najviac ju rozdeľujú poslanec parlamentu Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov "Ako sa máte, Slovensko?"

Kým Pellegriniho za spoločnosť spájajúcu osobnosť označilo 75,6 percenta voličov vládnych strán, označilo ho tak aj 20,5 percenta voličov opozičných strán. Podobne Čaputovú za političku spájajúcu spoločnosť označilo 75,4 percenta voličov opozičných strán, ale aj 13,9 percenta voličov vládnych strán. Z prieskumu tiež vyplynulo, že výber Pellegriniho súvisí aj s pohlavím (ako spájajúceho politika ho vidia častejšie muži) a výber Čaputovej so vzdelaním (ako političku spájajúcu spoločnosť ju vidia častejšie respondenti s vyšším vzdelaním).

Podľa prieskumu najviac rozdeľuje/polarizuje spoločnosť Igor Matovič. Uviedlo to 68,2 percenta voličov koalície a 25,5 percenta voličov parlamentných opozičných strán. Druhou najviac polarizujúcou politickou osobnosťou je Robert Fico (41 percent). V jeho prípade však nepanuje zhoda medzi voličmi koalície a opozície, keď ho ako polarizujúcu osobnosť vidí len 9,3 percenta voličov koaličných strán, ale až 74,8 percenta voličov opozičných strán.

Prieskum ukázal aj to, že záujem ľudí na Slovensku o politiku je najvyšší za viac ako dva roky a po pokuse o atentát na premiéra ešte narástol. Aj v súčasnosti platí, že o politiku sa častejšie zaujímajú muži, starší respondenti a respondenti s vyšším vzdelaním.

Respondentov sa pýtali aj na to, kto by mal prispievať k zmieru v spoločnosti. Podľa prieskumu je skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to skôr alebo hlavne úloha politikov, a skupina, ktorá túto úlohu prikladá politikom aj bežným ľudom súčasne, rovnako veľká. Zmierovanie spoločnosti za úlohu bežných ľudí považuje len minimum respondentov. Zmierenie v spoločnosti vidia ako primárne úlohu politikov o niečo častejšie voliči opozičných parlamentných strán (51,9 percenta), naopak, úlohu politikov pri zmierovaní zdôrazňujú najmenej voliči strán vládnej koalície (len podľa 40,1 percenta z nich je zmier v spoločnosti hlavne alebo skôr úlohou politikov).

Prieskum realizovali od 19. do 24. júna na vzorke 1000 respondentov. Ide o sériu prieskumov, ktoré iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.